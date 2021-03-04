Вечером 3 марта сразу несколько читателей БрестСИТИ сообщили, что на Волгоградской в Бресте «что-то случилось», «возле подъезда скорая, милиция», «тело девочки»...





«Поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из многоквартирных домов тела 13-летней жительницы Бреста с признаками падения с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщил изданию официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.



