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Какая трагедия! Тело 13-летней девочки обнаружено у многоэтажки в Бресте

Вероятно, она выпала из окна. Вопрос лишь в том, случайно или намеренно...

Вечером 3 марта сразу несколько читателей БрестСИТИ сообщили, что на Волгоградской в Бресте «что-то случилось», «возле подъезда скорая, милиция», «тело девочки»... 

«Поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из многоквартирных домов тела 13-летней жительницы Бреста с признаками падения с высоты. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщил изданию официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.
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