В январе в одной из школ Столинского района ученик напал на одноклассницу. Мама потерпевшей девочки обратилась в милицию с просьбой привлечь школьника к ответственности, сообщают «Новости Столина».





По словам женщины, на уроке алгебры её дочь пошла к учительскому столу, чтобы сдать тетрадку с самостоятельной работой. В это время одноклассник набросил на шею девочки ремень и стал его затягивать. Ослабил хватку лишь тогда, когда в конфликт вмешался учитель. Свой поступок школьник объяснил тем, что якобы девочка говорила в его адрес гадости.





В возбуждении уголовного дела отказано ввиду юного возраста нападавшего, но материал направили на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.





Подросток воспитывается в неполной семье. Мама заботится о сыне, но проблемы с поведением это не решает. Вопросов к ребёнку у преподавателей накопилось много.





По словам учителей, подросток ранее неоднократно срывал уроки, пытался шваброй ударить педагога, высыпал мусор на парту одноклассника, поджёг синтепон в куртке другого ученика, нецензурно выражался в адрес директора школы. Конфликты с одноклассниками он объяснял травлей.





Мальчика несколько раз переводили из одной школы в другую, даже отправляли в учебное заведение санаторного типа, но и там он не задержался. На одном из заседаний КДН предлагалось даже перевести его на домашнее обучение, но мама была против.





На последнем заседании члены комиссии по делам несовершеннолетних приняли решение направить материал в отношении школьника в суд для решения вопроса о его переводе в спецучреждение закрытого типа.