+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Фигурантов направленных в суд уголовных дел стали реже заключать под стражу - прокуратура

В Беларуси в 2020 году стали реже заключать под стражу фигурантов направленных в суд уголовных дел


"Во исполнение поручения президента Республики Беларусь Генеральная прокуратура в 2020 году продолжила работу по оптимизации практики применения меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет interfax.by. Комплекс организационно-практических мер позволил на 20% снизить удельный вес лиц, в отношении которых применена названная мера пресечения, по направленным в суд уголовным делам", - сказано в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры в среду.

В надзорном ведомстве отметили, что из числа обвиняемых, в отношении которых дана санкция на заключение под стражу, 54,8 % – ранее судимые, 10,3 % – скрывались от органа уголовного преследования, 5,1 % – иностранные граждане и лица без гражданства, 5 % – не имели определенного места жительства.

"Из-за отсутствия достаточных оснований прокуроры в прошлом году отказали в даче санкции на заключение под стражу в отношении 315 граждан", - добавили в Генпрокуратуре.

Здесь пояснили, что "рассматривая вопрос о даче санкции на заключение под стражу или отказе в ней, прокуроры принимают во внимание не только обстоятельства дела, квалификацию действий обвиняемых (подозреваемых), полноту доказательственной базы, но и сведения о состоянии здоровья, личности обвиняемого (подозреваемого), его семейном положении, в том числе наличие на иждивении несовершеннолетних либо нетрудоспособных членов семьи".
 
"Совершенствованию такой практики призваны и вступающие в силу с 14 апреля 2021 года новации Уголовно-процессуального кодекса: установление запрета на заключение под стражу в случае возможности достижения цели уголовного преследования применением более мягкой меры пресечения; введение запрета определенных действий как альтернативной меры пресечения", - рассказали в Генпрокуратуре.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]