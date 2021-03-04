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Скорректирован перечень стран, по возвращении из которых необходим карантин

Министерство здравоохранения скорректировало перечень стран в которых регистрируются высокая за болеваемость COVID-19, и по возвращении из которых граждане Беларуси должны отсидеть 10 дней на самоизоляции.


В Национальном аэропорту / из архива БЕЛТА

Из списка исключены 4 страны: Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Королевство Марокко, передает Еврорадио, По возвращении из них карантин теперь не нужен.


Одновременно в перечень включены три государства: это Финляндия, Куба и Малайзия, сообщается на сайте ведомства.

По данным минздрава, в Беларуси на 3 марта число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 290 447 заболевших. Прирост за сутки составил 1311 случаев. Умерли с начала пандемии более 2 тысяч человек.

В минздраве не исключают и третью волну COVID-19, но полагают, что острой ситуации не будет. В том числе благодаря закрытым границам и принятым мерам, считает глава Минздрава Дмитрий Пиневич, в стране пока не появились новые штамма коронавируса.
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