



В Национальном аэропорту / из архива БЕЛТА





Из списка исключены 4 страны: Азербайджан, Исландия, Кыргызстан и Королевство Марокко, передает Еврорадио, По возвращении из них карантин теперь не нужен.









Одновременно в перечень включены три государства: это Финляндия, Куба и Малайзия, сообщается на сайте ведомства.





По данным минздрава, в Беларуси на 3 марта число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 290 447 заболевших. Прирост за сутки составил 1311 случаев. Умерли с начала пандемии более 2 тысяч человек.





В минздраве не исключают и третью волну COVID-19, но полагают, что острой ситуации не будет. В том числе благодаря закрытым границам и принятым мерам, считает глава Минздрава Дмитрий Пиневич, в стране пока не появились новые штамма коронавируса.