



— Мы руководствуемся нормативными актами, которые предусматривают, что решение о завершении осенне-зимнего периода местные исполнительные комитеты принимают при установлении среднесуточной температуры не ниже +8 градусов в течение трех суток подряд. Из практики, сложившейся в последние годы, могу сказать, что обычно это происходит в первой-второй декаде апреля.



