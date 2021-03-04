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Уникальное фото молнии из синих струй и красных спрайтов получили астрономы США

В конце февраля в США Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) опубликовала уникальное изображение, полученное рядом с одной из обсерваторий.



Астрономы смогли запечатлеть сразу два редких явления: молнию из синих струй и красные спрайты. Последние представляют собой массивные электрические разряды, образующиеся над грозовыми облаками, пишет oxu.az. По словам специалистов, для появления такого феномена должна произойти определенная комбинация событий. Помимо грозы, спрайтам необходимо наличие плазменной неоднородности в ионосфере. Снимок уникального явления разместили на официальном сайте NOIRLab, передает Gazeta.ru.

Ионосфера – это слой атмосферы Земли, сильно ионизированный (обогащенный электронами и электрически заряженными молекулами, и атомами) вследствие облучения УФ-лучами.

До сих пор ученые не могут прийти к общему выводу, в чем причина такого необычного внешнего вида молний. Некоторые исследователи полагают, что это связанно с долговременной неоднородностью плазмы. Однако неизвестно, почему она так долго может находиться в этом состоянии. Другая теория опирается на влияние пролетающих мимо астероидов. Согласно ей, пересекая атмосферу планеты, они создают подобные спрайты, постепенно сгорая.
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