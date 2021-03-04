



Как сообщает издание "Хроники Туркменистана", всего на продажу выставлены шесть автомобилей:





• два бронированных Mercedes-Benz S600 2001 года выпуска за $48.500;





• бронированный Bentley Continental 2009 года за $75.500;





• бронированный Cadillac STS 2010 года за $72.500;





• бронированный Lexus LS460 L AWD 2009 года за $40.000;





• бронированный Mercedes-Benz S600L 2006 года за $65.500.





Среди лотов числятся также «Техника согласно спецификации (Автопредприятие Управления Делами Аппарата Президента Туркменистана)» в количестве 9 штук общей стоимостью $556.400 и «Техника согласно спецификации в количестве 2 штук общей стоимостью 3 920 783 манатов ($1 120 224 по госкурсу или $130 692 по курсу «черного рынка»).





Издание отмечает, что эти же лоты по таким же ценам выставлялись на бирже в ноябре 2020 года. А также, за исключением Mercedes-Benz S600L 2006 года, в марте.





Напомним, что в вое время Александр Лукашенко купил БУшный самолет туркменского президента.