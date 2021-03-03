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Музыкант из Гродно Игорь Банцер объявил в суде сухую голодовку

Гродненский музыкант Игорь Банцер в суде объявил сухую голодовку. Также он потребовал вести процесс по-белорусски и отказался от адвокатов, сообщает "Белсат".

Суд над Банцером начался 3 марта. Его обвиняют в хулиганстве (ч.3 ст. 339): ночью 5 сентября музыкант танцевал без трусов возле милицейского автомобиля. С 20 октября музыканта держат в Гродненской тюрьме. 

На процесс Банцер пришёл с листом бумаги, на котором написал "Справедливости нет". Чтобы он не увидел поддержки, людям приказали спрятаться за дверью на лестнице перед тем, как завести подсудимого в зал.


Во время процесса Банцер пел песни и говорил: "Это не суд". Конвоиру он заявил: "Я тебя запомнил".

Игорю Банцеру 40 лет, он  — лидер гродненской стрит-панк-группы Mister X.  Женат, двое детей. Вегетарианец, не употребляет алкоголь, придерживается антифашистских и антирасистских взглядов.

Напомним, гродненского музыканта задержали 20 октября: рано утром сотрудники милиции забрали его из квартиры. До этого он провел 18 суток в изоляторе за участие в протестных митингах. В заключении его держали в одиночной камере, а потом отправили на принудительную психиатрическую экспертизу в Минск. В конце января близким музыканта стало известно, что Игоря вновь перевели в гродненскую тюрьму.
"Белорусский партизан"
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