Женщина отсудила у государства компенсацию за свой арест

Татьяна с дочкой / Личный архив, "Белсат"





Белоруска отсудила у государства компенсацию за свой арест, сообщает "Белсат".





Татьяну задержали во время женского марша в сентябре 2020-го. Судья Елена Капцевич присудила ей 9 суток ареста, хотя у женщины есть несовершеннолетний ребёнок и кодекс запрещает наказывать её арестом. Оспорить решение из тюрьмы Татьяна не смогла, но передала записку мужу, чтобы тот обратился к адвокату. Адвокат от её имени оспорил решение.





На втором заседании суд заменил наказание с ареста на предупреждение, но к тому времени она уже отсидела шесть суток — 2 дня в ИВС и 4 дня в тюрьме.





На Окрестина и в Жодино, по её словам, у заключённых забирали матрасы, отключали воду, хамили и кричали, пугали собакой, угрожали физическим насилием. Татьяне было плохо, её трясло, у неё были панические атаки и другие психосоматические проявления. В иске она написала, как боялась, что её вывезут в неизвестном направлении и повесят, а родственники не смогут отыскать её тело.





В Жодино женщина вела дневник, где записывала все нарушения и пытки в камере. Но дежурный ИВС забрал у неё записи и накричал на неё.





После освобождения Татьяна была вынуждена обратиться за помощью к психологу. Арест тяжело сказался и на ее маленькой дочке: "Стресс, который перенесла моя дочь в связи с моим долгим отсутствием, её сильная постстрессовая реакция на разлуку принесли мне глубокие моральные страдания, так как для меня нет ничего важнее моей семьи".





Женщина столкнулась и с проблемами в работе. Она юрист, должна общаться с милиционерами. Но каждый раз у неё начинаются психосоматические проявления страха даже от недолгой беседы.





В своём иске Татьяна требовала компенсировать ей 5000 рублей за моральный ущерб; 118,18 рублей — госпошлина; 743,44 рубля — за психологическое тестирование, которое выявило у неё проблемы с психологическим состоянием.





Но судья постановил, что за психологическое тестирование нужно вернуть 250 рублей, а компенсация за моральный и материальный ущерб должна составить 500 рублей. В остальных требованиях Татьяне отказали.





Тем не менее женщина и это считает победой: "Закон прямо говорит, что я должна что-то получить. Я понимала, что сумму уменьшат в любом случае. Обычно за моральный ущерб от государства уменьшают в десять раз. У меня так и получилось".



