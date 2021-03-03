Журналист отсудил у государства компенсацию за заключение в СИЗО
Мужчина обвинялся в сепаратизме и пособничестве террористам и провел больше года в СИЗО. Потом он был оправдан и выпущен на свободу. В Запорожье апелляционный суд принял решение о взыскании с государства 600 тысяч гривен в качестве компенсации журналисту Павлу Волкову за незаконное преследование со стороны СБУ. Об этом сообщила адвокат журналиста Ольга Зелинская на странице в Facebook.
Фото: strana.ua
По ее словам, суд такжесогласился компенсировать расходы на адвокатскую помощь в сумме 150 тысяч грн. Соответствующее решение было принято еще 2 декабря, пишет korrespondent.net
"Суд вынес решение, которым удовлетворил апелляционную жалобу частично присудив 150 тыс. грн. - расходов на правовую помощь и 600 тыс грн. Моральной компенсации", - написала Зелинская.
Информация о том, что компенсацию выиграл журналист Павел Волков, следует из объявления о судебном заседании на сайте Судебная власть Украины.
Павел Волков был арестован СБУ 27 сентября 2017 года. Его обвиняли по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничество террористам. Ему грозило заключение сроком от 10 до 15 лет с возможностью пожизненного заключения.
В результате журналист больше года находился под стражей в запорожском СИЗО. Затем 25 октября 2018 года суд отпустил его на свободу. Суд первой инстанции 27 марта 2019 года вынес оправдательный приговор журналисту. Вердикт поддержали все вышестоящие суды. 3 апреля 2020 года Верховный суд отклонил кассацию прокурора и полностью поддержал оправдательный приговор.
Судьи пришли в приговоре к выводу, что СБУ нарушила целый ряд требования Уголовно-процессуального кодекса. Затем Верховный Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что следствие было предвзятым, поскольку осуществлялось без применения надлежащей правовой процедуры.
Выплаты компенсаций незаконно осужденному журналисту будут проводиться из государственного бюджета. Однако, в решении суда о выплате компенсаций пофамильно указаны силовики, которые принимали процессуальные решения по делу Волкова.
20:28 03/03/2021
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