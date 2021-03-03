+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Журналист отсудил у государства компенсацию за заключение в СИЗО

Мужчина обвинялся в сепаратизме и пособничестве террористам и провел больше года в СИЗО. Потом он был оправдан и выпущен на свободу. В Запорожье апелляционный суд принял решение о взыскании с государства 600 тысяч гривен в качестве компенсации журналисту Павлу Волкову за незаконное преследование со стороны СБУ. Об этом сообщила адвокат журналиста Ольга Зелинская на странице в Facebook.

Фото: strana.ua

По ее словам, суд такжесогласился компенсировать расходы на адвокатскую помощь в сумме 150 тысяч грн. Соответствующее решение было принято еще 2 декабря, пишет korrespondent.net

"Суд вынес решение, которым удовлетворил апелляционную жалобу частично присудив 150 тыс. грн. - расходов на правовую помощь и 600 тыс грн. Моральной компенсации", - написала Зелинская.

Информация о том, что компенсацию выиграл журналист Павел Волков, следует из объявления о судебном заседании на сайте Судебная власть Украины.

Павел Волков был арестован СБУ 27 сентября 2017 года. Его обвиняли по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничество террористам. Ему грозило заключение сроком от 10 до 15 лет с возможностью пожизненного заключения.

В результате журналист больше года находился под стражей в запорожском СИЗО. Затем 25 октября 2018 года суд отпустил его на свободу. Суд первой инстанции 27 марта 2019 года вынес оправдательный приговор журналисту. Вердикт поддержали все вышестоящие суды. 3 апреля 2020 года Верховный суд отклонил кассацию прокурора и полностью поддержал оправдательный приговор.

Судьи пришли в приговоре к выводу, что СБУ нарушила целый ряд требования Уголовно-процессуального кодекса. Затем Верховный Суд поддержал выводы нижестоящих судов о том, что следствие было предвзятым, поскольку осуществлялось без применения надлежащей правовой процедуры.

Выплаты компенсаций незаконно осужденному журналисту будут проводиться из государственного бюджета. Однако, в решении суда о выплате компенсаций пофамильно указаны силовики, которые принимали процессуальные решения по делу Волкова.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]