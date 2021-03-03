В Беларуси будут выпускать зубную пасту с антиковидным эффектом

Об этом рассказала на семинаре в городском Центре здоровья для специалистов по ЗОЖ учреждений здравоохранения Минска представитель парфюмерно-косметической фабрики «Модум − наша косметика» Людмила Набок, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





— В декабре в ряде СМИ появились сообщения о том, что несколько транснациональных компаний выпустили продукты, которые имеют антиковидный эффект, — рассказала специалист. — Безусловно, мы заинтересовались сообщениями не из прессы, а теми исследованиями, которые доказывали такой эффект. К своему удивлению обнаружили, что компоненты, которые используются в представленных продуктах, мы тоже применяли.





По словам Л. Набок, рецептуру, обладающую антиковидным эффектом, в лаборатории белорусской парфюмерно-косметической фабрики разработали три года назад, когда о СOVID-19 еще никто не знал. Такие пасты и ополаскиватели предназначались для качественного ухода за полостью рта.

Какие именно компоненты сделают пасту «антиковидной» не уточняется.









Справочно





Как ранее сообщали СМИ, ученые выяснили, что зубная паста и ополаскиватель, содержащие цинк или олово, могут нейтрализовать коронавирус на 99,9 % за две минуты. К такому выводу пришли американские ученые, результаты их исследования опубликованы в медицинском журнале Британской стоматологической ассоциации British Dental Journal. Впрочем, в Центре им. Н. Ф. Гамалеи (РФ) предупредили, что эти средства нужно использовать для профилактики, а не для лечения COVID-19.





Кроме зубной пасты уничтожить коронавирус во рту смогли ополаскиватели для полости рта с хлоридом цетилпиридиния. Это антимикробный компонент широкого спектра действия, который можно найти также в составе зубных паст, пастилок и спреев для горла. Чтобы почти полностью уничтожить коронавирус во рту, ополаскивателям с хлоридом цетилпиридиния понадобилось 30 секунд, говорится в публикации.





Исследования в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом здравоохранения Медицинской школы Рутгерса в Нью-Джерси и региональными лабораториями биологической безопасности проводила компания Colgate.



