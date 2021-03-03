"ABA призывает власти Беларуси прекратить все административные и уголовные преследования адвокатов, которые стали жертвами политических преследований в нарушение местных и международных законов, освободить тех адвокатов, которые содержатся под стражей, и восстановить аннулированные лицензии", - сказано в заявлении, пишет interfax.by





Aссоциация также призывает Минск соблюдать свои обязательства по международному праву и воздерживаться от репрессий против юристов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей.





В заявлении Рефо высказана глубокая озабоченность по поводу "эскалации нападок на верховенство закона и независимость адвокатуры в Беларуси". Так, отмечается, что 19 февраля 2021 года министерство юстиции республики лишило адвокатского статуса Максима Конона, Людмилу Казак, Константина Михеля и Михаила Кирилюка, "которые оказывали юридические услуги по политически чувствительным делам, в том числе задержанным протестующим и представителям политической оппозиции".





В ассоциации также высказали озабоченность по поводу уголовного преследования адвокатов Максима Знака, Ильи Салея, медиатора Лилии Власовой, лишения лицензий адвокатов Александра Пыльченко и Юлии Леванчук.

ABA - крупнейшее добровольное объединение юристов в мире. Ассоциация работает над улучшением отправления правосудия, продвигает программы, которые помогают юристам и судьям в их работе, аккредитует юридические школы, обеспечивает непрерывное юридическое образование и работает над формированием общественного понимания во всем мире важность верховенства закона.



