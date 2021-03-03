Последние посты в каналах Путило выходили 27 и 28 февраля, после чего там тишина. Только сегодня, 3 марта, появился пост с геолокацией пользователя на польской территории у границы с Беларусью.









Фото: OL





Позже выяснилось, что этот пост стал частью флешмоба белорусских оппозиционных телеграм-каналов, имевшего целью привлечь внимание в тому, что многие из администраторов находятся в тюрьме либо уехали из Беларуси, опасаясь преследования со стороны властей.





Бывший главный редактор телеграм-канала Роман Протасевич опроверг слухи о задержании Путило и других нынешних администраторов, заявив, что с ними все в порядке. Вместе с тем о причинах молчания он не сообщил.





Степану Путило и самого Роману Протасевичу в Беларуси предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая организацию массовых беспорядков в августе 2020 года. Республиканская Генпрокуратура объявила Путило и Протасевича в межгосударственный розыск. Страны, где они находятся сейчас, экстрадировать их не намерены, так как считают их преследование на родине политически мотивированным.