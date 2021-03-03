Неожиданно: минчанка отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток ареста
Жительница Минска отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток, часть из которых после задержания на протестном марше отсидела на Окрестина, еще часть — в жодинском СИЗО.
Женщине назначили наказание в виде административного ареста, невзирая на то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок.
Адвокат обжаловал решение суда, и в итоге приговор заменили на предупреждение. А минчанка получила полтысячи рублей, хотя и требовала компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч рублей, пишет @kyky_org.
17:17 03/03/2021
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