Неожиданно: минчанка отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток ареста

Жительница Минска отсудила 500 рублей за незаконные шесть суток, часть из которых после задержания на протестном марше отсидела на Окрестина, еще часть — в жодинском СИЗО.