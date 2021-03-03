Избитого ОМОНом гродненского таксиста объявили в розыск - он не явился в суд
Алексей Лапа не явился в суд 3 марта, когда было запланировано его последнее слово. На сообщения и звонки он не отвечал, сообщил судья. Адвокату и его близким неизвестно, где он находится, сказали они в суде.
Алексей Лапа в момент задержания и в больнице. Фото: предоставлено героем
Судья объявил Алексея в розыск и постановил взять под стражу с момента задержания. Причина — нарушение меры пресечения по подписке о невыезде и надлежащем поведении. Рассмотрение дела приостановлено, пишет hrodna.life
Алексей Лапа — 31-летний временно безработный, до задержания 11 августа 2020 года работал таксистом. В тот день его с приятелями задержали и избили. Позже его и одного из приятелей обвинили в "насилии" над омоновцами. Разбирательство шло в суде Октябрьского района четыре месяца.
Посадить или оправдать: что раньше говорили в суде прокурор и адвокат?
22 февраля прокурор Георгий Смольский запросил избитому ОМОНом таксисту Алексее Лапе наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, и попросил взять его под стражу после оглашения приговора.
Адвокат настаивал, что Алексея Лапу нужно оправдать по нескольким причинам.
Во-первых, из-за нарушения норм уголовно-процессуального закона при возбуждении дела. Во-вторых, из-за нарушения закона при производстве предварительного следствия и недоказанности в участии Алексея в совершение преступления. В-третьих, из-за отсутствия прямого умысла у Лапы, чем характеризуется ст. 364 УК, и отсутствии общественно-опасного деяния.
16:18 03/03/2021
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