Алексей Лапа в момент задержания и в больнице. Фото: предоставлено героем





Судья объявил Алексея в розыск и постановил взять под стражу с момента задержания. Причина — нарушение меры пресечения по подписке о невыезде и надлежащем поведении. Рассмотрение дела приостановлено, пишет hrodna.life









Алексей Лапа — 31-летний временно безработный, до задержания 11 августа 2020 года работал таксистом. В тот день его с приятелями задержали и избили. Позже его и одного из приятелей обвинили в "насилии" над омоновцами. Разбирательство шло в суде Октябрьского района четыре месяца.





Посадить или оправдать: что раньше говорили в суде прокурор и адвокат?

22 февраля прокурор Георгий Смольский запросил избитому ОМОНом таксисту Алексее Лапе наказание — три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, и попросил взять его под стражу после оглашения приговора.





Адвокат настаивал, что Алексея Лапу нужно оправдать по нескольким причинам.





Во-первых, из-за нарушения норм уголовно-процессуального закона при возбуждении дела. Во-вторых, из-за нарушения закона при производстве предварительного следствия и недоказанности в участии Алексея в совершение преступления. В-третьих, из-за отсутствия прямого умысла у Лапы, чем характеризуется ст. 364 УК, и отсутствии общественно-опасного деяния.