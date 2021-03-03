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Политзаключённый: Я, бывший боец спецназа, хотел защитить простых людей

В среду, 3 марта, в Мозыре политзаключенного Руслана Парфенова осудили на 5 лет колонии усиленного режима.

Политзаключённый: Я, бывший боец спецназа, хотел защитить простых людей
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Суд признал его виновным в "участии в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК). Судья — Анатолий Стрельченко, сообщает palesse.press.

Парфенов — член инициативной группы Светланы Тихановской в Мозыре. Его задержали еще до президентских выборов, приговорили к административному аресту. Затем завели уголовное дело, перевели в СИЗО № 1 в Минск. 

В вину Руслану Парфенову вменяли изготовление металлических "ежей" для остановки транспорта силовиков.

Суд почему-то проходил в закрытом режиме. 

Родственников и близких пустили только на оглашение приговора. Правда, с задержкой. Выяснилось, что пока десятки человек стояли под дверью, политзаключенный говорил последнее слово.
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Источник: euroradio.fm
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