Судья — Анатолий Стрельченко, сообщает Суд признал его виновным в "участии в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК).сообщает palesse.press.





Парфенов — член инициативной группы Светланы Тихановской в Мозыре. Его задержали еще до президентских выборов, приговорили к административному аресту. Затем завели уголовное дело, перевели в СИЗО № 1 в Минск.





В вину Руслану Парфенову вменяли изготовление металлических "ежей" для остановки транспорта силовиков.





Суд почему-то проходил в закрытом режиме.





Родственников и близких пустили только на оглашение приговора. Правда, с задержкой. Выяснилось, что пока десятки человек стояли под дверью, политзаключенный говорил последнее слово.

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