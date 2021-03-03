Статистика давно минувших дней? Минздрав сообщил, что количество жертв коронавируса достигло 2 тысяч
Минздрав Беларуси сообщил, что количество жертв коронавируса в нашей стране достигло 2 тысяч.
За последние сутки в официальной статистике прибавилось еще 9 умерших. Теперь их 2002.
За сутки прибавилось 1311 случаев заражения — снова произошло увеличение (накануне официально сообщалось о 869 заболевших).
Всего, по официальной версии, в Беларуси зарегистрировано 290 447 заболевших.
В стране сделано 4,9 млн тестов на коронавирус (+18,4 тысяч сегодня, накануне — 7,1 тысячи, разницей в количестве проведенных тестов может объясняться разница и в количестве новых заболевших).
14:37 03/03/2021
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