



За последние сутки в официальной статистике прибавилось еще 9 умерших. Теперь их 2002.





За сутки прибавилось 1311 случаев заражения — снова произошло увеличение (накануне официально сообщалось о 869 заболевших).





Всего, по официальной версии, в Беларуси зарегистрировано 290 447 заболевших.





В стране сделано 4,9 млн тестов на коронавирус (+18,4 тысяч сегодня, накануне — 7,1 тысячи, разницей в количестве проведенных тестов может объясняться разница и в количестве новых заболевших).







