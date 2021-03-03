Напомним, волонтер штаба Бабарико Леон Халатран получил 2 года «химии». Его освободили в зале суда на период обжалования приговора.





В случае, если приговор будет оставлен в силе и Леон поедет его отбывать и снова станет политзаключенным.





В своем последнем слове Леон сказал: "У меня есть маленький сын, у которого 12 марта будет день рождения, и я бы очень хотел встретить его с ним дома".













Леону, как бы это не прозвучало кощунственно в отношении невиновного человека, повезло - по крайней мере с сыном после полугодового перерыва он встретился и велики шансы, что успеет поздравить его с днем рождения.





Но в Беларуси и за ее пределами сейчас сотни детей, которые уже давно не видели своих пап и знают о них лишь из редких писем и маминых рассказов.





И если мы не вернем себе наше абсолютное право быть хозяевами своей страны, а все забудем и простим, то этого нам не простят наши дети.