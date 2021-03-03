МВД: директор Барановичского станкостроительного завода пытался спустить взятку в унитаз
Но интересен не сам факт получения взятки - берут у нас очень многие чиновники и директора госпредприятий, - а за что в стране дают взятки. Внимание! За СВОЕВРЕМЕННОЕ исполнение договоров поставок.
1 марта в Барановичах сотрудники ГУБОПиК МВД во время получения взятки задержали директора Барановичского станкостроительного завода (филиал ЗАО «Атлант») и начальника бюро коммерческого отдела, сообщает пресс-служба МВД.
Директор пытался скрыться от правоохранителей в туалете рабочего кабинета и избавиться от денег. Но наличные удалось изъять. У подельника мзда оказалась как в российских рублях, так и в американских долларах.
Установлено, что мужчины получили взятку от представителя челябинской фирмы за своевременное исполнение договоров поставок металлоизделий.
Как утверждают в ГУБОПиК , работники отечественного завода могли получать «откаты» ежегодно в виде процента от суммы товарооборота. Как правило, делалось это через трех-четырех посредников.
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по ч.2 ст. 430 (получение взятки в крупном размере). Подозреваемые водворены в ИВС.
10:14 03/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение