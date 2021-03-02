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Вице-председателя Белорусского ПЕН-центра Татьяну Недбай вызывают на допрос в СК

Следственный комитет вызывает 3 марта на допрос заместителя председателя Белорусского ПЕН-центра Татьяну Недбай.


Татьяна Недбай возглавляла Белорусский ПЕН-центр с осени 2017 года до осени 2019-го.

«Сложно сказать, что на самом деле является причиной внимания, — цитирует Недбай телеграм-канал организации. — Если я правильно понимаю, интересует мое прошлое место работы — "Пресс-клуб", с которым я сотрудничала до 2017 года, пишет ex-press.by. Допрос назначен на 3 марта в 11 часов, собираюсь идти с адвокатом». 

«Предлагаю следить за ситуацией, потому что сегодня нередки случаи, когда люди заходят на допрос в одном статусе, а выходят (или нет) в другом. Есть четкое понимание, что мы не делаем и не делали ничего плохого, действуем исключительно в интересах своей страны и сделанным можем гордиться», — отметила зампредседателя Белорусского ПЕН-центра.

Недбай возглавляла Белорусский ПЕН-центр с осени 2017 года до осени 2019-го, когда на очередном съезде объединения делегаты избрали руководителем Светлану Алексиевич. До вступления в состав руководителей ПЕН-центра была координатором «Пресс-клуба Беларусь».
 
22 декабря 2020 года в офисе «Пресс-клуба» и дома у ряда его сотрудников прошли обыски и осмотры. После этого было задержано шесть человек: учредитель организации Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий (сын Юлии Слуцкой), а также Ксения Луцкина — член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, бывшая сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, причастность к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, Шарко, Ольшевского, Луцкину, Слуцкого — в соучастии. 31 декабря Слуцкой, Ольшевскому, Слуцкому и Луцкиной были предъявлены обвинения, Якупова депортировали в Россию без предъявления обвинения. В начале января родственники арестованных перечислили на счет Следственного комитета почти 110 тыс. рублей как обеспечение возмещения возможного ущерба.

23 февраля дочь Юлии Слуцкой Александра сообщила БелаПАН, что фигурантам дела «Пресс-клуба» продлили срок содержания под стражей на два месяца. По ее словам, до 23 апреля за решеткой останутся ее мама и брат, Алла Шарко, Сергей Ольшевский. Информации о Ксении Луцкиной у Александры нет, но судя по тому, что она не вышла на свободу, меру пресечения продлили и ей.

Белорусские правозащитники признали задержанных сотрудников «Пресс-клуба» политзаключенными.
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