В минских магазинах Mark Formelle появилась коллекция одежды, сделанная из пластиковых бутылок
Компания Mark Formelle представила уникальную для Беларуси капсульную коллекцию одежды Save the planet.
При ее создании, пишет blizko.by, было использовано 6 тонн переработанного пластика – это более 150 тысяч бутылок объемом 1,5 литра. Это первый опыт производства одежды для масс-маркета с добавлением переработанного пластика в Беларуси.
Как отмечают в компании, содержание пластика в одежде составляет 20%. Коллекция в стиле family look появилась в продаже 1 марта в фирменных магазинах компании в Беларуси, России, Казахстане и Узбекистане. Она выполнена в минималистичном стиле из полотен природных оттенков (шалфей, графит, песочный), состоит из брюк, анораков, свитшотов и шортов из футера, а также футболок и велосипедок (женских и для девочек). Принты были выбраны во время “народного” конкурса дизайнеров, объявленного Mark Formelle. На конкурс было прислано более 200 работ, а итоговые варианты выбирали подписчики бренда в социальных сетях. Все модели коллекции предполагают повседневное ношение, свободныерасслабленные образы, комфорт.
Как подчеркивают в Mark Formelle, акцент был сделан на абсолютную сочетаемость моделей между собой, а также с другими вещами из любого
гардероба. Это также один из шагов к сокращению массы бездумных покупок, признак экологичности мышления и потребления.
В состав традиционного футера, из которого созданы основные модели коллекции, вошел хлопок и переработанный полиэстер, полученный из использованного пластика. Полиэстеровые нити, которые закупает Mark Formelle, в производстве проходят тщательную многоступенчатую обработку, поэтому абсолютно безопасны и нетоксичны.
Также в компании отмечают, что такая одежда абсолютно не капризна в уходе и по некоторым характеристикам превосходит ту, которая сделана из обычных материалов.
Все используемые полотна прошли дополнительные испытания в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям физико-механической и химической безопасности технического регламента Таможенного союза.
«В Беларуси сейчас перерабатывается только 27% отходов. Одна из основных причин, почему так мало – проблема с раздельным сбором мусора. Когда мы всt
научимся сортировать его и выбрасывать пластик в специальные баки – тогда у нас будет больше возможностей очистить планету и дать вещам вторую жизнь», - говорят в
компании.
«Природные ресурсы – большая ценность, данная человеку вместе с жизнью. Наша общая задача – жить осознанно и беречь то, что может исчерпаться в любой момент.
Использование вторичных ресурсов в том числе при создании одежды помогает частично сократить вред, наносимый окружающей среде. Именно забота о ней стала для Mark Formelle импульсом для выпуска новой коллекции. Искренне надеемся, что инициатива найдет большой отклик среди поклонников бренда во многих странах», – отметила директор и соучредитель группы компаний Светлана Сипарова.
Выпуск коллекции Save the planet стал одной из составляющих масштабной кампании Mark Formelle, которая направлена на осознанное потребление и решение экологических проблем. В рамках проекта всем желающим предложат пройти экотест, по результатам которого люди получат советы по экологичному поведению.
Кроме того, Mark Formelle бросит вызов другим белорусским брендам и запустит экологический челлендж.
За последние 70 лет в мире было произведено около 6,5 млрд. тонн пластика. По оценкам Всемирного фонда дикой природы ежегодно в Мировом океане оказывается от
5 до 12 млн. тонн пластиковых отходов, в результате чего появляются целые «мусорные острова».
Площадь «Восточного мусорного континента» в Тихом океане оценивают в 1,5 млн. кв.км. – почти в 6 раз больше, чем территория Беларуси. Предположительно, там скопилось 100 млн. т. мусора. И этот мусорный континент – не единственный. По данным зоологов, ежегодно из-за пластикового загрязнения погибает около 400 тыс. морских млекопитающих.
09:03 03/03/2021
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