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Данные нормы устанавливают требования к проектированию доступной среды жизнедеятельности для физически ослабленных лиц для жилых домов, общественных и производственных зданий, а также при ремонте и технической модернизации зданий и сооружений.





К физически ослабленным лицам относятся престарелые, лица с повреждением опорно-двигательного аппарата, беременные, дети дошкольного возраста, взрослые с детьми на руках или в колясках, а также физически ослабленные лица — больные-хроники и травмированные.





Согласно строительным нормам перед входом в жилое здание должна быть построена горизонтальная площадка (крыльцо). К лестнице, ведущей на крыльцо, необходимо предусматривать наличие пандуса или подъемного устройства.





При проектировании в многоквартирных жилых домах и общежитиях должны быть вспомогательные помещения для хранения инвалидных и детских колясок.





Пути к лифтам от крыльца необходимо выполнять без перепада высот (ступеней).





Выключатели электрического освещения в квартирах надо устанавливать на высоте от 0,9 до 1 метра от уровня пола помещения.





Приборы учета должны располагаться в доступных для инвалидов местах.



