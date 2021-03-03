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В Италии обнаружили новую мутацию коронавируса, которая не поддается вакцинам

Новый штамм коронавируса, который получил название "нигерийский", выявлен на севере Италии в провинции Брешиа.


Вакцинация против COVID-19 в Италии началась в декабре / Reuters

В случае с ним существующие вакцины могут оказаться  бесполезны, заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщает Еврорадио со ссылкой на агентство ТАСС.

"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", — сказал эксперт.

Минувшей весной провинция пережила всплеск заболеваемости, сейчас здесь снова растет количество новых случаев. Причем в стране в целом в настоящее время активно распространяется британский штамм коронавируса, который считается более заразным. Если в начале февраля его доля в общем числе новых инфицированных была 20%, то сейчас уже  54-64%.

В Италии говорят уже о третьей волне и ужесточают карантинные меры. Правительство решило закрыть все школы и детские сады в "красных" зонах — ранее младшая школа и детсады работали даже в условиях мини-локдауна.

Напомним, в Беларуси новые штаммы коронавируса пока не выявлены, говорил на днях министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Белорусские специалисты также не исключают третью волну, но полагают, что острой ситуации не будет. Кроме того, в апреле, по прогнозам чиновников минздрава, должна начаться массовая вакцинация населения. Сейчас составляются списки желающих.

"Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в массовом производстве", говорил накануне в Гродно Пиневич. Пробная порция вакцины уже выпущена — к промышленному производству в Беларуси планируют приступить в конце марта.
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