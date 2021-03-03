



Вакцинация против COVID-19 в Италии началась в декабре / Reuters





В случае с ним существующие вакцины могут оказаться бесполезны, заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо, сообщает Еврорадио со ссылкой на агентство ТАСС.





"Впервые в Италии мы выделили штамм (нигерийский), отмеченный мутациями, против которых нынешние вакцины могут быть неэффективны", — сказал эксперт.





Минувшей весной провинция пережила всплеск заболеваемости, сейчас здесь снова растет количество новых случаев. Причем в стране в целом в настоящее время активно распространяется британский штамм коронавируса, который считается более заразным. Если в начале февраля его доля в общем числе новых инфицированных была 20%, то сейчас уже 54-64%.





В Италии говорят уже о третьей волне и ужесточают карантинные меры. Правительство решило закрыть все школы и детские сады в "красных" зонах — ранее младшая школа и детсады работали даже в условиях мини-локдауна.





Напомним, в Беларуси новые штаммы коронавируса пока не выявлены, говорил на днях министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Белорусские специалисты также не исключают третью волну, но полагают, что острой ситуации не будет. Кроме того, в апреле, по прогнозам чиновников минздрава, должна начаться массовая вакцинация населения. Сейчас составляются списки желающих.





"Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в массовом производстве", говорил накануне в Гродно Пиневич. Пробная порция вакцины уже выпущена — к промышленному производству в Беларуси планируют приступить в конце марта.