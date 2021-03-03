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Папа Римский предрек новый Всемирный потоп и высказался о гневе Божьем

Папа Римский Франциск предсказал человечеству новый Всемирный потоп - эта катастрофа библейских масштабов может стать следствием глобального потепления и таяния ледников.


Такие предупреждения прозвучали в книге понтифика "О пороках и добродетелях", которая вышла в свет 2 марта.

Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.

В одном из отрывков произведения Франциск размышляет о гневе Божьем, который направлен против несправедливости и дьявольского зла - "не того, что проистекает из человеческой слабости, а против зла сатанинского вдохновения".

"Великий потоп, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников: что будет теперь, если мы продолжим идти по тому же пути", - предупреждает Папа Римский, обратившись к политикам и гражданам проявить благоразумие относительно ситуации с климатом.

Как напомнил Франциск, Библия учит, что потоп - это результат гнева Бога, который видел слишком много плохого и решил стереть человечество с лица Земли.

"Библейская история, по мнению знатоков, - сказка мифическая. Но миф - это форма знания. По словам археологов, потоп - это сказка историческая, потому что на своих раскопках они обнаружили следы наводнения", - отметил глава римско-католической церкви.

Также понтифик обратил внимание на библейские сказания о спасении Ноя с семьей на Ковчеге, где праведник собрал "каждой твари по паре".

"Бог высвободил свой гнев, но он увидел праведника, взял его и спас его. История Ноя показывает, что гнев Бога также является спасением", - указал Франциск.
РБК-Украина
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