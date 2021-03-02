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Певица Маргарита Левчук и блогер Анна Бонд высказались о приговоре журналисту и врачу

Сегодня объявили приговор журналистке Катерине Борисевич и доктору Артему Сорокину по дело о «ноль промилле».

Девушка получила полгода колонии и 100 базовых штрафа, врач — два года (с отсрочкой) и 50 базовых штрафа. Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, стендап-комик Дима Нарышкин, блогер Анна Бонд отреагировали на приговор, пишет afisha.tut.by

Фото: Belta via Reuters

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук, выпустившая в феврале пародию на песню «Накажи их, Боже», что показали в эфире СТВ, опубликовала в Instagram Stories с информацией о приговоре, отметив, что журналист и врач получили реальные сроки.

— В суде Московского района вынесли приговор журналистке TUT.BY Катерине Борисевич и врачу БСМП Артему Сорокину, которые публично опровергли версию властей о том, что убитый Роман Бондаренко был пьян. Обвиняли честных людей по части 3 статьи 178 УК — «Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Катерина Борисевич — 6 месяцев колонии общего режима и 100 базовых штрафа, Артем Сорокин — 2 года колонии с отсрочкой на 1 год. Штраф — 50 базовых. Судья — Светлана Бондаренко, Гособвинитель — Людмила Иваненко.

Белорусский стендап-комик Дима Нарышкин, один из создателей StandUp Comedy Hall написал в Facebook:

— Суд не осмелился лишить возможности работать по профессии Катю и Артема потому что они выполняли профессионально свой долг. Тогда вопрос, за что срок то???

Фото: Belta via Reuters

Блогер Анна Бонд написала, что «все это до слез».

— Какие светлые люди и как несправедливо. Ранее в личку мне писали однокурсники Артема и говорили, что он достойный человек. Сил семьям и ребятам.

Музыкальный продюсер Руслан Стариковский сказал, что «окно Овертона» нужно было писать про Беларусь.

— Мы начали радоваться и хлопать наказанию, если оно приемлемо. Будучи абсолютно невиновными…

Ранее на новость о приговоре отреагировали Ольга Хижинкова, депутат Палаты представителей Валерий Воронецкий, экс-журналист президентского пула Дмитрий Семченко, баскетболистки Елена Левченко и Екатерина Снытина, инфекционист Никита Соловей.
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