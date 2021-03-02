Владимира Некляева госпитализировали с коронавирусом

Он рассказал Еuroradio, что болеет уже больше недели:





«Болею уже где-то 8-9 дней. В больнице лечусь, потому что сказали, что сам могу не справиться. Уже такой опасности нет, кризисный момент прошел.





Дышал кислородом. Но уже все хорошо.





В эту светлую победную весну никому покидать Беларусь нельзя. Говорят, что лучше еще побыть в больнице. Но по самоочувствию уже могу и дома быть.





Вот год назад еще не знали, что с коронавирусом делать. В этом состоянии мог бы и не выбраться. Сейчас врачи какую-то методику отработали. Но 3-4 дня прошел в сильном жару. Вирус обладает интеллектом, и с ним игры кошмарные. Но для творческого человека очень интересны. Резкая переоценка ценностей, психологически очень непростые вещи. Пройти очень тяжело, но сейчас, может, для меня и полезно. Существенно меняет подходы для жизни», переводит с бел. charter97.org/





В больнице Некляев записывает свои мысли о COVID-19. Он назвал эти записи «Игры Ковида».



