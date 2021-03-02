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В Минске стали хоронить на новом кладбище «Лесное»

С 2 марта начали хоронить на минском кладбище «Лесное». В этот день состоялось 12 погребений, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель директора предприятия «Спецкомбинат КБО» Сергей Тур.

Так выглядело строящееся кладбище в мае. Фото: Антон Суряпин, TUT.BY


Новый некрополь административно входит в состав Заводского района, но фактически расположен за МКАД слева от автомагистрали Минск — Могилев неподалеку от мемориального парка «Благовщина».

Как отметил С. Тур, для захоронений уже подготовлено 1 500 двухместных участков. Всего «Лесное» рассчитано на 42,5 тыс. захоронений, включая трех- и четырехместные участки, ниши в колумбарных стенах для урн с прахом, участки для газонных захоронений (вместо надмогильного холмика на выровненную поверхность земли, засеянную газонной травой, укладывается прямоугольная гранитная плита определенного образца, на которую устанавливается подголовник с текстом). Колумбарии и газонные участки планируется обустроить летом.

Стоимость места на кладбище любом кладбище Минска — 1200 рублей и 60 копеек.


Кладбище «Лесное» работает в следующем режиме: понедельник — пятница с 8:00 до 17:00, суббота и воскресенье с 8:00 до 16:00. Обед с 13:00 до 13:50.

С 3 марта во все дни недели будет организована работа автобусного маршрута № 178Э «АС «Автозаводская» — кладбище «Лесное», проинформировали в ГО «Столичный транспорт и связь».
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