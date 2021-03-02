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В Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев

В Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович перед заседанием Президиума Совета Министров

"Что касается жилых домов-долгостроев, то по состоянию на 1 января их насчитывалось 25, из них один дом в Витебской области, остальные в Минске", - сказал Руслан Пархамович.

По его словам, есть ряд объектов, которые сформировались по причине недобросовестного исполнения застройщиками своих обязательств в рамках строительства с жилищными облигациями. "По заверениям Мингорисполкома, уже в первом полугодии 2021-го количество таких объектов сократится на треть", - цитирует министра БелТА.
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