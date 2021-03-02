В Беларуси на 1 января насчитывалось 25 домов-долгостроев

"Что касается жилых домов-долгостроев, то по состоянию на 1 января их насчитывалось 25, из них один дом в Витебской области, остальные в Минске", - сказал Руслан Пархамович.





По его словам, есть ряд объектов, которые сформировались по причине недобросовестного исполнения застройщиками своих обязательств в рамках строительства с жилищными облигациями. "По заверениям Мингорисполкома, уже в первом полугодии 2021-го количество таких объектов сократится на треть", - цитирует министра БелТА.



