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«Евровидение-2021» пройдет в традиционном формате, но количество членов делегаций уменьшат

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме в традиционном формате, но с соблюдением необходимых противоэпидемических ограничений.

Такую информацию озвучили в Европейском вещательном союзе, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Пока решено, что все участники смогут выступить на сцене вживую, а число журналистов и членов национальных делегаций сократят.

Перед вылетом конкурсантам рекомендуют пройти пятидневную самоизоляцию. Кроме того, они должны будут сдать тест на коронавирус не позднее чем за 72 часа до поездки.

Решение об участии зрителей в мероприятии пока не принято.

Напомним, «Евровидение-2021» пройдет 18, 20 и 22 мая.
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