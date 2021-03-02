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Азамат Мусагалиев из КВН на ТНТ показал пародию на Соловьева и Киселева. Позже ролик пропал из YouTube и онлайн-кинотеатра Premier

Комик Азамат Мусагалиев спародировал российских пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева на шоу "Однажды в России", которое выходит на телеканале ТНТ с 2014 года.

 В 17-м выпуске показали пародию на передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым", но позже выяснилось, что передачу удалили из онлайн-кинотеатра Premier. Скетч на двух пропагандистов исчез и с официального YouTube-канала ТНТ.
Фото: exler.ru

Во время пародийного шоу "Однажды в России", которое показали на российском канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier 21 февраля, комик Азамат Мусагалиев спародировал российских пропагандистов Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева. Через несколько дней скетч о пропагандистах удалили из YouTube, а из онлайн-кинотеатра Premier выпуск программы пропал целиком. На это обратило внимание издание "Медуза" 26 февраля.

В скетче появлялись пародии на российских ведущих Ольгу Скабееву и Артема Шейнина, пишет gordonua.com

Шоу "Однажды в России" выходит на телеканале ТНТ (принадлежит "Газпром-медиа") с 2014 года, его производством занимается Comedy Club Production. Полностью шоу доступно в онлайн-кинотеатре Premier, некоторые скетчи и выпуски – на официальном YouTube-канале ТНТ.

21 февраля на ТНТ вышел 17-й выпуск, который в группе шоу описали так: "Нам удалось собрать всех главных пропагандистов нашей страны в одном шоу!" Там показали пародию на "Вечер с Владимиром Соловьевым", в которой актеры также изображали Скабееву и Шейнина.

Евгений Киселев, фото: Е. Разумный

В начале главная звезда шоу Мусагалиев сказал зрителям, что их ожидает пародия на Соловьева, которого комик назвал "самым выносливым патриотом страны".

"Посудите сами: он может четыре часа любить Россию в интернете, потом перекурить – и еще три часа на телевидении", – сказал Мусагалиев в адрес Соловьева.

"Медуза" приводит несколько цитат из скетча: "Доллар по 80, низкие зарплаты – это ли не любовь?", "Наша страна – самая большая страна с запасами нефти, газа. И, конечно же, терпения".

Актер, пародирующий Киселева, сравнил Россию и США: "Россия и родина начинаются на "ро". А Америка и анал начинаются на "а". Совпадение? Не думаю!"

Как отмечает издание, 25 февраля выпуск шоу удалили из кинотеатра Premier, а с официального YouTube-канала ТНТ пропал скетч с Соловьевым.

Сотрудник PR-службы ТНТ Семен Хариков сказал "Медузе", что не в курсе ситуации с удалением выпуска, а затем перестал отвечать на звонки издания. Глава PR-службы Premier отказалась давать комментарий, в пресс-службе ТНТ и Comedy Club Production на запрос издания не ответили. Мусагалиев не ответил на вопрос, знает ли он, почему был удален сюжет.

"Однажды в России" не первый раз пародировало Соловьева. В первый раз Мусагалиев появился в шоу в роли Соловьева-Разбойникова в сентябре 2020 года. Этот скетч также выкладывали на YouTube-канале ТНТ, но позже убрали его, отмечает издание.
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