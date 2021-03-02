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Шок! В аварии под Волковыском погиб новорожденный ребенок

В Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок

Днем 2 марта на автодороге Р-66 в Волковысском районе в ДТП погиб новорожденный ребенок.

По данным СК, автомобиль Citroеn выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Volkswagen. 

В результате ДТП 21-летний водитель Citroen и его новорожденная дочь погибли на месте, супруга погибшего доставлена в больницу в тяжелом состоянии, 62-летний водитель автомобиля Volkswagen от полученных травм скончался в больнице.
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