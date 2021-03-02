Главреда tut.by не пустили на оглашение приговора Катерине Борисевич и Артему Сорокину
Вот такое" публичное " оглашение приговора.
Как передает корреспондент @euroradio, в зал, где огласят приговор, впустили только 10 человек (без учета родственников), хотя там могут поместиться 28.
Не пустили и главного редактора tut.by Марину Золотову.
Более того, людей не пускают даже в фойе, хотя оно путое.
Приговор по делу "ноль промиле" для журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина огласят в 16 часов.
Напомним, суд засекретил дело, рассмотрение проходило за закрытыми дверями.
"Белорусский партизан"
15:30 02/03/2021
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