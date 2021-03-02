Беларусь теряет медиков рекордными темпами

По данным издания, после событий лета-осени 2020 года, когда медики активно участвовали в протестах, как минимум 9 врачей этого учреждения подвергались репрессиям, а также была уволена предыдущий директор Натальи Конопли, которую коллеги описывают как «специалиста экспертного уровня, порядочного и хорошего человека».





Зато в качестве замдиректора прислали сотрудника КГБ - специалиста в вопросах... "противодействия терроризму". Как говорят, без комментариев.





Изданию также стало известно об уходе как минимум 6 из 27 онкологов-гематологов. Уволившиеся в основном потом эмигрируют, не имея возможности найти достойную их знаний и опыта работу в Беларуси.





В итоге тяжелыми больными детками занимаются врачи-интерны. Столь же безрадостная ситуация и в РНПЦ имени Александрова — взрослой онкологии в Боровлянах, откуда также увольняются и эмигрируют хорошие специалисты.





По всей видимости, такая ситуация сегодня и в любой другой беларуской клинике. То есть, высока вероятность того, что скоро лечить нас будет просто некому и умирать мы будем не от болезней, а от неправильно поставленных диагнозов и как следствие неправильного лечения - еще один печальный итог 26-летнего правления Лукашенко.