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Минздрав: массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле

К вакцинации от коронавируса всех желающих планируется приступить в апреле, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Первоначально вакцинация от коронавируса проводилась тем медработникам, которые в этом нуждались и выразили желание.

– Сегодня пришла партия 40 тыс. доз второго компонента вакцины из Российской Федерации. Должна прибыть еще одна стотысячная партия. Ранее мы уже сообщали о 50 тыс. китайских вакцин, – цитирует Дмитрия Пиневича БелТА.

Министр подчеркнул, что вакцинация уже выходит за пределы медицинских коллективов. В частности, прививки получают педагогические работники, идет вакцинация в других коллективах.

– Массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве. Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности, – рассказал министр.
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