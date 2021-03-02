Минздрав: массовая вакцинация от коронавируса начнется в апреле

Первоначально вакцинация от коронавируса проводилась тем медработникам, которые в этом нуждались и выразили желание.





Дмитрия Пиневича БелТА. – Сегодня пришла партия 40 тыс. доз второго компонента вакцины из Российской Федерации. Должна прибыть еще одна стотысячная партия. Ранее мы уже сообщали о 50 тыс. китайских вакцин, – цитирует





Министр подчеркнул, что вакцинация уже выходит за пределы медицинских коллективов. В частности, прививки получают педагогические работники, идет вакцинация в других коллективах.





– Массовая вакцинация всех желающих начнется с апреля. Никакой проблемы в этом нет. Пока записываем, считаем желающих, их много. Приступим к вакцинации, когда получим свою вакцину в более массовом производстве. Но до этого завершим вакцинацию, как это делает и весь мир, тех, кто в ней нуждается более всего в рамках своей профессиональной деятельности, – рассказал министр.