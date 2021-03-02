Способствует ли символика расколу в обществе, выясняла Немецкая волна





Официальный и исторический флаги Беларуси

В связи с протестами после президентских выборов 2020 года в Беларуси стали активно использоваться два как бы противостоящих друг другу символа. Историческое бело-красно-белое знамя (или, как говорят белорусы, БЧБ-флаг от "бела-чырвона-белы") и другая символика этих цветов объединяют тех, кто возмущен результатами голосования и репрессиями в стране, тех, кто выступает за новую Беларусь.





Приверженцы нынешней политики выражают свои взгляды с помощью официального красно-зеленого флага с орнаментом - его можно видеть, например, на автопробегах в поддержку Лукашенко. Способствует ли противостояние флагов расколу в белорусском обществе, и как на это влияют действия властей?





Корень противоречий - не в символике

Независимо от того, насколько открыто белорусы выражают свое мнение и используют ли при этом символику, результаты декабрьского онлайн-опроса, проведенного аналитическим центром Chatham House, свидетельствуют об отсутствии единства в ее восприятии.





32 процентам жителей белорусских городов более близок БЧБ-флаг и герб "Погоня". 41 процент предпочитает красно-зеленый флаг и государственный герб, а еще четверть - ни те, ни другие символы. Почти 40 процентов признались, что им не важно, какой флаг будет в Беларуси.





Бывший директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси, а ныне научный сотрудник департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета Геннадий Коршунов считает, что нынешние противоречия в обществе не следует выводить из приверженности тому или иному флагу.





"Причина гораздо глубже. Флаги просто маркируют те группы, которые друг другу противостоят", - говорит социолог.





Он напоминает, что после выборов БЧБ-флаг не с самого начала был поднят теми, кто голосовал против Лукашенко, а красно-зеленый не являлся флагом его сторонников.





"Флаги появились, когда протестная динамика уже набирала обороты и выходила на пиковые высоты", - подчеркивает он в интервью DW.





Более того, по фотографиям с маршей протеста в августе-сентябре можно было наблюдать, как люди, стоя вместе, держали в руках и красно-зеленые, и бело-красно-белые флаги.





Доцент Полоцкого государственного университета Алексей Ластовский также уверен, что корень проблемы - не в самой символике, "сражаются не флаги, а люди разных взглядов". "Раскол в белорусском обществе идет по линии политики, а использование флага либо других символов позволяет быстрым способом определять, кто "свой", а кто "чужой", - объясняет он DW.





Красно-зеленый "спам" и иллюзия порядка

Белорусские власти называют бело-красно-белый флаг "фашистским" и намерены признать его экстремистским. За него назначают штрафы и сутки ареста, давят на магазины, торгующие символикой таких цветов. В то же время они активно продвигают официальный красно-зеленый флаг.





Теперь он не только на административных зданиях, но и вдоль главных улиц, на магазинах (также и частных), аптеках, жилых домах в протестных районах и на автозаках. А по поводу преувеличенного использования красно-зеленого флага перед Всебелорусским народным собранием в соцсетях было немало мемов.





По мнению Алексея Ластовского, маркируя общественное пространство красно-зелеными флагами, власти создают иллюзию социального порядка. "Но то, что мы сейчас видим, выходит за разумные рамки. Через такую практику обозначения власти пытаются показать, что вся Беларусь принадлежит им. Мне кажется, что реакция, скорее, будет обратной. Потому что такая практика обусловлена не логикой политики, а логикой своеобразной бандитской экспансии", - считает социолог.





Его коллега из Минска убежден, что борьба флагов идет не изнутри общества, а навязывается властью, которая пытается "сгладить ситуацию, свести все к сугубо идеологическому противостоянию". Белорусов, например, демонстративно делят по идеологии, когда силовики кладут исторический флаг на входе в автозаки или РУВД и заставляют задержанных протестующих пройти по нему и вытереть о него ноги.





Тотальное насаждение красно-зеленого флага Геннадий Коршунов сравнивает со спамом в интернете. "Когда некая информация становится чрезмерной, она уже не работает", - утверждает он. А тем, что красно-зеленые флаги стали вешать даже на автозаки, власти, на его взгляд, устроили сами себе черный пиар.





Что объединит белорусское общество

Бывший глава Института социологии НАН уверен, что по результатам 2020 года произошла перекодировка символов. Формально красно-зеленый флаг - официальный государственный. "И если до того красно-зеленый флаг воспринимался большинством нейтрально, то сейчас он становится символом насилия, флагом автозаков", - подчеркивает Коршунов.





А бело-красно-белый флаг, убежден он, превращается в общенациональный: "Этот флаг как был знаком национального возрождения, таким он сейчас и воспринимается". И признание бело-красно-белой символики экстремистской на ситуацию не повлияет. "А сейчас что, за БЧБ не сажают? Но люди его поднимают, несут, прижимают к сердцу", - констатирует ученый.





По данным Chatham House, лишь 24 процента белорусов считают бело-красно-белый флаг, ставший символом нынешних протестов, "фашистским". 57 процентов с этим не согласны. Все старания государственной машины, с точки зрения авторов исследования, не приводят к изменению взглядов белорусского общества.





Геннадий Коршунов видит будущее за историческим знаменем. "Не флаги разрывают общество. Не флагам его и собирать. Но в рамках более долгой перспективы я бы сказал, что скорее БЧБ сможет объединить. Потому что те смыслы, которыми сейчас нагружаются БЧБ-флаги, безусловно, гораздо более позитивные", - уверен он.





Минский социолог считает, что раскола в белорусском обществе нет, а есть "очень небольшая группа людей, которая против протестов и поддерживает власть".





И он убежден, что их будет еще меньше, когда "информационное пространство перестанет быть под угрозой репрессий". "Когда информация будет свободная и обоснованная, когда будет диалог, дискуссия, вопросов таких стоять не будет", - полагает Геннадий Коршунов.





Только манипуляциями с символикой ситуацию не изменить

Алексей Ластовский также подчеркивает, что для общества важно, могут ли люди с разными взглядами сотрудничать, вступать в диалог.





"То, что мы разные, - это скорее норма, чем исключение. И нет смысла всех в Беларуси сводить к каким-то единым целям, - говорит доцент Полоцкого государственного университета. - Но мы видим, что ломается именно эта сфера - признание разных позиций, разных групп как чего-то легитимного".





2021 год Лукашенко объявил Годом народного единства. Но под лозунгом единства народа, по мнению социолога, власть взяла курс на построение унифицированного общества, где группы с другими взглядами исключаются как таковые и создается "сообщество лояльных подданных нынешнему режиму".





Запрет БЧБ-символики, по его мнению, может послужить инструментом в целях подавления альтернативных взглядов.





Ученый уверен, что манипуляциями с символикой, будь то запрет БЧБ, размножение красно-зеленого флага или уравнивание двух знамен, ситуации не изменить, если не будет изменен политический порядок.





"Главной целью протестов были свободные выборы и восстановление законности. Если эти две принципиальные вещи не будут возвращены в нашу страну, то ни о каком урегулировании ситуации речи не будет", - отмечает Алексей Ластовский в интервью DW.