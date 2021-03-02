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Беларусы - властям: чтобы они за наши зарплаты жили, как цены повышают

Беларусы возмущены ростом цен.

С февраля лекарства из-за обложения их НДС подорожали примерно на 10%, как собственно и сам введенный НДС. Что по этому поводу думают пинчане в очереди за лекарствами в аптеке, выясняло Медиа-Полесье

С началом нового года поднялась ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. Уже к концу февраля на 50 белорусских лекарств властями были введены ограничения по росту цен.

В аптеках на первый взгляд всё без изменений: покупатели, как и прежде, в очередях за препаратами. Но ценники на прилавках изменились. 

Фармацевты говорят, что ажиотажа не было, лекарства никто не скупал.

— Люди уже привыкли, что дорожает. Таким не удивишь. Часто просят предложить что-то подешевле. Но всё равно цены для многих кусаются.

Покупатели в ожидании своей очереди говорят, что не удивлены такому ходу вещей. Мол, цены никогда не позли вниз, только вверх. Вопрос в скорости.

— У меня дети живут в Киеве. Удивляюсь, но там лекарства стоят дешевле, чем у нас. В стране воюют, а цены всё равно ниже. И на продукты в том числе, — отметила покупательница.

— Мой набор препаратов на месяц подорожал рублей на 5-7. Вроде и незначительно. Но коммуналка подорожала, продукты подорожали, обувь и одежда подорожали, а зарплаты не выросли. Обдирают как липку бедного работягу. Чтобы они за наши зарплаты жили, как они цены повышают, — пожаловался мужчина.

— Готовимся с мужем стать родителями. Он как увидел, сколько препараты стоят, сказал, что деды на бульбе и сале рожали и мы родим. Пока не сталкиваешься, кажется, что вроде всё и терпимо. Сейчас у нас чеки в аптеках пугающие, — рассказала девушка.

Новости не читать, Интернет отключить, в магазин, в аптеку не ходить, забаррикадироваться и ждать голодной смерти. Жизнь такая. Иногда чёрная полоса не меняется на белую, — вмешивается в разговор мужчина с ироничным советом.
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