В Белоозёрске, вероятнее всего, нет человека, которому присудили такое количество штрафов за несанкционированные массовые акции после минувших президентских выборов, как Владимиру Зубрицкому.





В общей сложности его оштрафовали на 127 базовых величин – это 3683 рубля (если считать по сегодняшнему «курсу» базовой – 29 рублей).





Шесть протоколов у него было за "протесты на площади".





А последний раз, 22 февраля, Владимира судили за фото, которое расценили как "несанкционированную массовую акцию". Судья Дмитрий Ковалевич озвучил Владимиру штраф в 40 базовых величин (1160 рублей).





«Просто за коллективное фото, опубликованное в интернете. Оказалось, пикетировали», – говорит Владимир Зубрицкий.





Часть штрафов Владимиру Зубрицкому помогли оплатить местные жители, которые скидывались для этого, часть платил сам.





Владимир – не какой-то закоренелый оппозиционер. Он простой автослесарь, который до выборов жил обычной жизнью. Женат, двое детей.





Почему вдруг он стал протестовать?

Он говорит, что после выборов, когда включили интернет, был шокирован насилием во время разгона протестов. В итоге, после 13 августа Владимир отказался ремонтировать автомобили местных сотрудников милиции.





Об этом ходили слухи в Берёзовском районе, но Владимир и сам подтвердил « Першаму Рэгіёну », что действительно, автомобили сотрудников чинить не брался.





«Я постоянно предлагал им проехать в другое место», – говорит Владимир Зубрицкий.





26 ноября на СТО, где работал Виталий Зубрицкий, случился пожар. Предполагали короткое замыкание. В здании были серьёзные повреждения, сгорело оборудование.





«А через день приехал уголовный розыск, забрал меня с работы. Вот, мол, по слухам, кто-то сказал, что это ты поджёг», – рассказал Владимир.





В итоге, обвинения оказались не более чем слухами.





Зубрицкий говорит, что около 10 лет отработал на этом СТО. После пожара Владимиру удалось устроится на другое подобное предприятие.





До пожара у него уже было пять протоколов за массовые акции. Он выходил пообщаться на площади с друзьями регулярно, начиная с августа. Это расценивалось как "несанкционированный" протест.





Владимир говорит, что не мог мириться с тем, что происходило в стране, потому и оказался одним из самых “упрямых” белоозёрских протестующих.





После выборов в Белоозёрске акции протеста продолжались значительный период, учитывая то, что город относительно небольшой. А на память о выборах осталось фото протокола голосования 9 августа - в Белоозёрске даже официально победила Светлана Тихановская, с огромным отрывом от остальных кандидатов.

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