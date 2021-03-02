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В Витебске увольняют Владимира Мартова — реаниматолога, который первым в Беларуси честно говорил о ковиде

В Витебске получил уведомление о непродлении трудового контракта Владимир Мартов — заведующий отделением анестезиологии и реанимации городской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП).


Владимир Мартов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Врач подтвердил TUT.BY, что 2 апреля «забирает трудовую книжку».

1 марта Владимир Мартов получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продляют трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».

Фото документа TUT.BY предоставили витебские врачи

Владимир Мартов подтвердил эту информацию:

— 2 апреля забираю трудовую книжку.

Медик отметил, что это для него «ожидаемо», но он пока не готов говорить на эту тему подробнее.

Официальный комментарий облздрава и Минздрава нам оперативно получить не удалось. Как только он появится, мы его опубликуем.

Владимир Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть, и она серьезная.

В мае прошлого года он рассказал о своем опыте лечения больных с коронавирусом в реанимации.

В ноябре доктор Мартов дал большое интервью TUT.BY о второй волне ковида. Реаниматолог говорил, что конкретно Витебск «полыхал» от инфекции меньше, чем весной, но сценарии у болезни были самые разные: умирали и молодые, и сторонники ЗОЖ. А для врачей на новой «войне» открылся еще и «второй фронт» — политический.
Источник: Татьяна Матвеева, TUT.BY
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