



Владимир Мартов. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY





Врач подтвердил TUT.BY, что 2 апреля «забирает трудовую книжку».





1 марта Владимир Мартов получил уведомление от администрации БСМП о том, что с 3 апреля с ним не продляют трудовой контракт — «в связи с истечением срока его действия».





Фото документа TUT.BY предоставили витебские врачи





Владимир Мартов подтвердил эту информацию:





— 2 апреля забираю трудовую книжку.





Медик отметил, что это для него «ожидаемо», но он пока не готов говорить на эту тему подробнее.





Официальный комментарий облздрава и Минздрава нам оперативно получить не удалось. Как только он появится, мы его опубликуем.





Владимир Мартов стал одним из первых врачей в Беларуси, кто еще в апреле 2020 года, когда власти уверяли, что никто от COVID-19 у нас не умирает, не побоялся заявить, что проблема есть, и она серьезная.





В мае прошлого года он рассказал о своем опыте лечения больных с коронавирусом в реанимации.





В ноябре доктор Мартов дал большое интервью TUT.BY о второй волне ковида. Реаниматолог говорил, что конкретно Витебск «полыхал» от инфекции меньше, чем весной, но сценарии у болезни были самые разные: умирали и молодые, и сторонники ЗОЖ. А для врачей на новой «войне» открылся еще и «второй фронт» — политический.



