В Беларуси с понедельника, 1 марта, обрел законную силу новый ПИКоАП. На важные изменения в Процессуально-исполнительном кодексе об административных правонарушениях обратил внимание ресурс tut.by.





Так по новому ПИКоАП с 1 марта правоохранители больше не смогут удерживать более 3 часов задержанных матерей несовершеннолетних детей.





Напомним, до этого по закону любой человек, которому органы вменяли статью, грозящую административным арестом или депортацией, мог быть задержан в ИВС до 72 часов. Спустя это время задержанного или выпускали из изолятора, или дело рассматривалось в суде, где и решалась дальнейшая судьба человека.





Но с 1 марта больше задержать на время до трех суток в Беларуси мать или отца-одиночку несовершеннолетнего ребенка нельзя. Максимально эти категории могут быть задержаны на 3 часа.





Однако есть нюансы, кого и в каких случаях нельзя будет удерживать более трех часов в Беларуси по «административке»:





- несовершеннолетних. Но исключая случаи, когда за правонарушение грозит депортация;





- беременных женщин, инвалидов I и II группы, женщин и одиноких мужчин, воспитывающих несовершеннолетних детей, лиц, имеющих на иждивении инвалидов I группы либо ухаживающих за престарелыми людьми 80 лет и старше. Исключение, если за совершенное правонарушение грозит депортация, или если эти задержанные находились в общественном месте в пьяном виде, оскорбляя человеческое достоинство и общественную нравственность, или задержанный нарушил пограничный режим в пункте пропуска. Еще исключение составляют военнослужащие-«срочники» (их передают в воинскую часть) и люди с признаками психического расстройства, создающего опасность (их передают в больницу).





По-прежнему не могут в Беларуси быть задержаны по административному делу высшие госчиновники, а также занимающие должности, включенные в кадровый реестр главы государства. Это же касается и депутатов верхней и нижней палат парламента, судей и народных заседателей (на период исполнения ими своих обязанностей в суде).







