+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Минприроды призвало белорусов не покупать первоцветы

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси выступило с призывом: не покупать первоцветы.


Подснежники и другие первые весенние цветы вот-вот появятся в подземных переходах и других общественных местах, но не стоит поддаваться соблазну купить букетик у сборщиков цветов - чем хуже будет спрос, тем меньше люди будут срывать первоцветы в попытке заработать на этом.

Цветут они лишь несколько недель, и за небольшое время растениям нужно накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян, объяснили в Минприроды:

- Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть.

Также в ведомстве напомнили, что в Беларуси есть много первоцветов, занесенных в Красную книгу, например: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша. А массовый сбор первоцветов каждую весну может стать причиной их исчезновения в природе.

- Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений, - обратились к белорусам в Минприроды. - Собирая первоцветы, мы губим их, а покупая - поощряем браконьеров.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]