Минприроды призвало белорусов не покупать первоцветы





Подснежники и другие первые весенние цветы вот-вот появятся в подземных переходах и других общественных местах, но не стоит поддаваться соблазну купить букетик у сборщиков цветов - чем хуже будет спрос, тем меньше люди будут срывать первоцветы в попытке заработать на этом.





Цветут они лишь несколько недель, и за небольшое время растениям нужно накопить питательные вещества, необходимые для следующего года, созревания и рассеивания семян, объяснили в Минприроды:





- Срывая цветы, мы не даем растению сформировать семена для новых поколений. Кроме того, растение ослабевает и может погибнуть.





Также в ведомстве напомнили, что в Беларуси есть много первоцветов, занесенных в Красную книгу, например: прострел луговой и раскрытый, фиалка топяная, медуница узколистная, черемша. А массовый сбор первоцветов каждую весну может стать причиной их исчезновения в природе.





- Не стоит рвать весенние цветы на букеты, лучше любоваться ими в природе, сохраняя красоту естественной природы для будущих поколений, - обратились к белорусам в Минприроды. - Собирая первоцветы, мы губим их, а покупая - поощряем браконьеров.



