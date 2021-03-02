В Беларуси два года подряд - рост преступности

В течение двух последних лет в Беларуси наблюдается рост зарегистрированной преступности. В минувшем 2020 году выявлено преступлений на 8% больше, чем в 2019. А в 2019 году было зарегистрировано на 5,4% больше преступлений, чем в 2018. В 2020 году отмечен как рост насильственных преступлений, так и преступлений против собственности (вымогательств стало больше сразу на 53,7%, а число хищений путем использования компьютерной техники выросло сразу почти в 3 раза), пишет Thinktanks.by со ссылкой на Belarus in focus.





Отдельной строкой можно учитывать уголовные дела т.н. «экстремистской направленности», т.е. политически мотивированные. Которых было возбуждено 2300. При этом именно «политические» уголовные дела объявлены приоритетными для следственных органов в 2021 году.





Совокупность неблагоприятных экономических факторов, расширение использования новых технологий для преступной деятельности и приоритета в охране политического режима, а не безопасности граждан, создают предпосылки для дальнейшего роста числа зарегистрированных преступлений.





При этом часть из этих деяний по факту могут и не обладать опасностью, присущей преступлениям, но по политическим причинам они будут признаваться будут учитываться в качестве полноценных преступлений, внося свой неблагоприятный вклад в криминальную статистику.