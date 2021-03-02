В Беларуси британский и южноафриканский штамм не распространены





Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1»





По словам Пиневича, пишет Ежедневник, Минздрав изучает ситуацию в других странах. РНПЦ эпидемиологии еженедельно получает мировой обзор ситуации с COVID-19, тщательно мониторятся циркулирующие штаммы коронавируса.





Как заявил министр здравоохранения, ни британский штамм, ни южноафриканский штамм не найдены.





Он также заявил, что нас ожидает третья волна. В то же время такого уровня заболеваемости, как в предыдущие две волны, не прогнозируется.





Важную роль сыграет вакцинная профилактика, считает Пиневич.





Напомним, в Минздраве сообщалось, что массовая вакцинация в Беларуси начнется в апреле.







