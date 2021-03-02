В Беларуси британский и южноафриканский штамм не распространены
Третьей волны избежать не получится. Однако она обещает быть менее интенсивной, чем предыдущие.
Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1»
По словам Пиневича, пишет Ежедневник, Минздрав изучает ситуацию в других странах. РНПЦ эпидемиологии еженедельно получает мировой обзор ситуации с COVID-19, тщательно мониторятся циркулирующие штаммы коронавируса.
Как заявил министр здравоохранения, ни британский штамм, ни южноафриканский штамм не найдены.
Он также заявил, что нас ожидает третья волна. В то же время такого уровня заболеваемости, как в предыдущие две волны, не прогнозируется.
Важную роль сыграет вакцинная профилактика, считает Пиневич.
Напомним, в Минздраве сообщалось, что массовая вакцинация в Беларуси начнется в апреле.
08:37 02/03/2021
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