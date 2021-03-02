+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Беларуси британский и южноафриканский штамм не распространены

Третьей волны избежать не получится. Однако она обещает быть менее интенсивной, чем предыдущие.


Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1»

По словам Пиневича, пишет Ежедневник, Минздрав изучает ситуацию в других странах. РНПЦ эпидемиологии еженедельно получает мировой обзор ситуации с COVID-19, тщательно мониторятся циркулирующие штаммы коронавируса.

Как заявил министр здравоохранения, ни британский штамм, ни южноафриканский штамм не найдены.

Он также заявил, что нас ожидает третья волна. В то же время такого уровня заболеваемости, как в предыдущие две волны, не прогнозируется.

Важную роль сыграет вакцинная профилактика, считает Пиневич.

Напомним, в Минздраве сообщалось, что массовая вакцинация в Беларуси начнется в апреле.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]