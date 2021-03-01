Фото: МогилевОнлайн





В первом выпуске передачи Батюков рассказывает о первых поселенцах Могилевщины, а также заявляет, что в будущих выпусках расскажет всю историю нашего края.





— Передачу я запланировал как нечто похожее на курс видеолекций, — рассказалАлексей Батюков корреспонденту МогилевОнлайн. — Материалы для программ готовлю сам. Меня пригласили выпускать передачи на канале 6tv. by. Такой курс я хотел создать давно, но раньше на это не хватало времени.





Напомним, Алексей Батюков вместе с работниками музея подписал открытое письмо, где осудили насилие силовиков по отношению к белорусским протестующим. Одним из политических требований, которые выдвинули подписавшиеся, была отставка Александра Лукашенко. Также Алексей Батюков принимал участие в акциях протеста.



