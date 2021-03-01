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Уволенный за инакомыслие директор Музея истории Могилева Алексей Батюков запустил образовательную передачу на Ютубе

Бывший директор Музея истории Могилева, которому ранее не продлили контракт, начал вести историческую передачу на видеохостинге Youtube.

Фото: МогилевОнлайн

В первом выпуске передачи Батюков рассказывает о первых поселенцах Могилевщины, а также заявляет, что в будущих выпусках расскажет всю историю нашего края.

— Передачу я запланировал как нечто похожее на курс видеолекций, — рассказалАлексей Батюков корреспонденту МогилевОнлайн. — Материалы для программ готовлю сам. Меня пригласили выпускать передачи на канале 6tv. by. Такой курс я хотел создать давно, но раньше на это не хватало времени.

Напомним, Алексей Батюков вместе с работниками музея подписал открытое письмо, где осудили насилие силовиков  по отношению к белорусским протестующим. Одним из политических требований, которые выдвинули подписавшиеся, была отставка Александра Лукашенко. Также Алексей Батюков принимал участие в акциях протеста.
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