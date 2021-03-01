Глава МВД Аваков: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

"Реальных, мягко говоря, несостыковок практически не существует. Это вопрос веры - как преподнесёт атакующая или защищающая сторона.....Обвинители, а следствие вела полиция, оказались в странном положении. Такое ощущение, что в том, чтобы добиться истины в этом процессе, заинтересованы только следователи. Никто не заинтересован больше", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1" в понедельник.





Он подчеркнул, пишет interfax.com.ua, что уже несколько месяцев суд присяжных рассматривает дело по трём обвиняемым. "Не полиция оставляет его (Андрей Антоненко - ИФ) под арестом, а присяжные голосуют и выносят решение", - отметил глава МВД.





Он заявил: "Я против правосудия, которое решается количеством людей, вышедших на улицу. Я за то, чтобы это решали профессионалы, которые облачены доверием".









По словам Авакова, его мнение по этому делу "мало менялось" с момента того, как подозреваемые были задержаны.





Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.





Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.





25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.





Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.





Справочно





Основатель сайта «Белорусский партизан» журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля в результате взрыва автомобиля. По предварительным данным, в машине сработало самодельное взрывное устройство.





В Беларуси Павел работал на телевидении, в печатных СМИ. Был задержан и осужден. Он провел в заключении 3 месяца. В деле освобождения Павла Шеремета не последнюю роль сыграл президент России Борис Ельцин. С 1998-го Павел Шеремет назначен спецкором двух информационных программ «ОРТ» – «Время» и «Новости». А в начале следующего года он занял пост шеф-редактора корреспондентской сети информационных программ главного канала страны. Одно время журналист вел аналитическую программу «Время».





В начале нулевых занимался кинодокументалистикой. Журналистская деятельность Павла Шеремета в Украине началась с сотрудничества в 2012 году с популярной интернет-газетой «Украинская правда». В течение 2013 года на телеканале «ОТР» вел аналитический блок «Прав? Да!». В начале июня 2015 года Павел Шеремет начал авторский проект на украинском телеканале «24», который назывался «Диалоги». А осенью того же года и по апрель 2016-го был ведущим украинского «Радио. Вести».



