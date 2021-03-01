Перевозчики смогут допускать на борт только тех пассажиров, следующих в Турцию, у которых есть справка с отрицательным результатом теста на коронавирус.





При этом тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Пассажирам младше 6 лет тест не нужен. Справка не понадобится транзитным и трансферным пассажирам, которые следуют через территорию Турции в другие страны.





Сообщается, что такое распоряжение турецких властей может измениться.



