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Белорусам, улетающим в Турцию, понадобится отрицательный тест на COVID-19 до 26 мая

В Турции продлили требование наличия отрицательного теста на COVID-19 для приезжающих в страну до 26 мая, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Республиканского союза туристических организаций.

Перевозчики смогут допускать на борт только тех пассажиров, следующих в Турцию, у которых есть справка с отрицательным результатом теста на коронавирус.

При этом тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до вылета. Пассажирам младше 6 лет тест не нужен. Справка не понадобится транзитным и трансферным пассажирам, которые следуют через территорию Турции в другие страны.

Сообщается, что такое распоряжение турецких властей может измениться.
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