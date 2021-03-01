



В частности, как сообщает со ссылкой на подписчиков в своем телеграм-канале политолог Дмитрий Болкунец, такая система введена в городе Дрибин Могилёвской области:





«В нашей школе уже объявили об авансовой системе оплаты за питание детишек! Это уже дно или дальше будет? Ещё предупредили, что если не будет аванса, то ребёнка не будут кормить! Сегодня кормили только двух ребятишек!», - сообщают жители Дрибина.