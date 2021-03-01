Об этом она заявил во время общения с главой Комитета госконтроля Василием Герасимовым.





"По зарплатам в конвертах мы без вас не обойдемся. Надо раз и навсегда пресечь эту гадину, чтобы эта гидра никогда голову у нас не подняла. Я не скажу, что у нас это расцветает, но это есть. И даже на меня выходят коммерсанты отдельные, бизнесмены и жалуются: мы вот платим по ведомости, все как положено (и от этого же начисление идет в социальные фонды). А вот там не платят. Даже конкретные называют фирмы", - пожаловался Лукашенко.





И предложил ввести ответственность и для тех, кто берет в конвертах эти деньги.





"Тогда они перестанут брать. А перестанут брать - и желание платить (в конвертах. - Прим. БЕЛТА) меньше будет", - потребовал Лукашенко.





И продолжил: "Поэтому без вас в Беларуси мы порядок не наведем.... Здесь штрафами не обойдешься. Надо вводить серьезную ответственность. Ладно, ты там попал в первый раз - заплатил хороший штраф. Ну а потом и собственности лишишься. Нам такие бизнесмены не нужны, которые не платят налоги. Это безобразие", - сказал он.