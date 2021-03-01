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В Солигорске при задержании и в РОВД избивали стачкомовцев

Об этом рассказали сами задержанные. Милиция пока не отреагировала.
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28 февраля в лесопарковой полосе в Солигорске задержали семь человек — четырех девушек и трех парней. Трех из задержанных девушек отпустили.

Они рассказали, что милиционеры их избивали, в том числе били по голове, сообщает ТГ-канал стачкома "Беларуськалия". Били при задержании, потом в автобусе. В автобус также распылили перцовый газ. 

Потом задержанных, по их словам, били в РОВД.

Задержанными остаются стачкомовцы Антон Демков, Константин Детеев, Андрей Могилевец, Анна Осипенко.

Есть сведения, что после этого дома у задержанных прошли обыски.
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