+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бывший военный: Люди кричали нам "фашисты!"

Александр — офицер, который после выборов уволился из внутренних войск МВД из-за политических взглядов.

Бывший военный: Люди кричали нам "фашисты!"
Ночь протестов, с 9 на 10 августа. Иллюстративное фото
Он откровенно рассказал «Салідарнасці» о том, что видел по ту сторону баррикад после президентской кампании, и о настроениях в части.

На президентских выборах он голосовал за Тихановскую досрочно, потому что 9 августа был на службе. 

— Все было как обычно, — вспоминает Александр (имя изменено по просьбе героя публикации – прим. «С»). — Все части перед выборами переходят на усиленнный вариант несения службы и готовят к пресечению настоящих массовых беспорядков, а не того, что было…

Нам поставили задачу: охрана общественного порядка в Минске. Утром мы прибыли в город. Что примечательно, была полная тишина: ни машин, ни людей, ни милиции. День провели, сидя в машинах. Вечером дали команду выйти из машин и направиться в сторону Немиги.

Никакой жести там я не увидел. Шли цепочки военных, милиции. Медленно отходили люди. Эпицентр событий был ближе к стеле. Слышал, как гранаты взрывались и водометы ехали.

По словам Александра, в ту ночь после выборов он видел двоих людей, которые бросали плитку в сторону военных. На его глазах один бывший высокопоставленный силовик бил задержанных людей.

— Для меня это было непонятно. Оказавшись между военными и милицией, никто не сопротивлялся. Зачем бить?

До четырех утра наше подразделение участвовало «в спецоперации по пресечению массовых беспорядков». Люди, которые были в городе, кричали нам: «Фашисты! Звери! Что вы делаете?»

По словам Александра, в ночь с 9 на 10 августа таких было немного, градус ненависти к силовикам вырос в последующие дни.

В течение двух недель после выборов офицеров из части домой не отпускали. По графику военные выезжали в город и сидели в машинах.

— Идеологи пытались создать в части праздничную атмосферу — включали музыку по радио. Интересный момент: до 9 августа никто не ставил задачу применять силу, а после выборов нам сказали (не в форме приказа) при задержании применять силу. Проще говоря, бить всех, чтобы больше не выходили на митинги.

Тогда Александр впервые подумал об увольнении.

— Важно понимать, что у каждого человека есть выбор. Никто не может тебя заставить никаким приказом догонять кого-то и бить. Я проинструктировал подчиненных по поводу применения силы: только в случае угрозы себе и реального преступления. Если люди просто идут — никого не бить.

Я думал, что польза будет больше, чем если я уйду и кто-то будет руководить по-другому. Спустя месяц я осознал, что поддерживаю насилие, оставаясь в части.

Не все офицеры придерживались такой позиции. Я видел, как заместитель командующего внутренних войск ногами избивал лежавшего на земле человека. Знаю, что один из начальников поставил задачу своим подчиненным использовать камни, чтобы бросать в проезжавшие машины, которые сигналят в знак солидарности с участниками акций.

Увольнение Александра затянулось на два месяца.

— Начальство мне говорило, что я пожалею, многое потеряю в материальном плане и не найду такой работы больше. Вся идеология там заточена на то, что за пределами войска вас никто не ждет. Но люди уходят, и никто не пожаловался, что ему хуже, чем было. Контракты у многих заканчиваются летом, и не все планируют их продлевать.

Кстати, после 9 августа четверо офицеров в части написали рапорты об увольнении. Тогда на совещании в верхах затронули эту тему, мол, не надо никого держать, пускай уходят. Их уволили в течение месяца — это минимальный порог.

Говоря о настроениях среди военных, собеседник «Cалідарнасці» отмечает, что в том коллективе, где он служил, процентов десять офицеров-контрактников придерживаются адекватной позиции и понимают, что выборы прошли нечестно.

Процентов 30 понимают, что происходит, допускают, что выборы фальсифицировали, но их позиция «моя хата с краю, пускай разбираются сами». 

И половина — такие, как полковник Кривоносов из Гомельской области, который заряд энергии получил от Лукашенко.

Что касается солдат-срочников, то на них легче воздействовать, чем на милиционера, который каждый день домой ходит. У срочников информации ноль, телефоны запрещены, читать они могут «СБ», «На страже» и «Войсковой вестник».

Часть солдат верили, что протестующих 20 человек, им заплатили, и они вышли на улицу покричать. Помню, как в центре Минска на одной из сентябрьских акций солдат увидел часть колонны и говорит: вон, идут 20 человек. А спустя полчаса увидел огромную колонну у Дворца спорта и был сильно удивлен, когда понял, что его обманывают. Увиденное на маршах сильно повлияло на срочников.

В новом осеннем призыве встречались те, кто сидел на Окрестина или был оштрафован по статье 23.34. На личных делах таких срочников ставят красную пометку.

В течение месяца после увольнения Александру в соцсетях поступали предложения заниматься продажей наркотиков, делать закладки.

— Естественно, я отказался. Как и предполагал, потом появилась информация что, скорее всего, это провокация.

Сейчас Александр ищет новую работу и приобретает новую профессию. Его заявку одобрил фонд BYSOL, созданный для оказания помощи и поддержки тем, кто лишился работы по политическим причинам.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Уйдёт ли Лукашенко весной?
Павел Знавец
Плата за жизнь. Мой августовский(2020г.) текст.
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война
Михаил Пастухов
МАНИФЕСТ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]