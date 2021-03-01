



В ГАИ Минска обратились к водителям с просьбой пока не менять зимние шины на летние. По сведениям Госавтоинспекции, пишет Телеграф, в ближайшие дни ожидается гололедица, которая будет вызвана перепадами температуры с плюса на минус.





Столичная Госавтоинспекция не рекомендует автовладельцам спешить «переобувать» автомобили в летние шины.





«При ухудшении погодных условий водителям необходимо быть максимально внимательными. Ездить пока желательно на зимней резине, соблюдая установленный скоростной режим, дистанцию и боковой интервал», — рассказали в ГАИ.





«Особенно необходимо быть осторожным при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, спусках и подъемах дорог. Избегайте резких торможений и необдуманных действий за рулем при совершении маневров. В целях безопасности также не забывайте пристегнуться и убедиться, что ваши пассажиры тоже пристегнуты ремнями безопасности», — напомнили в Госавтоинспекции.





Ранее Телеграф сообщил, что в белорусской ГАИ успокоили автолюбителей. С 1 марта “письма счастья”, связанные с прохождением техосмотра, еще не будут автоматически приходить им в виде штрафов. То есть автоматически штрафы никто никому направлять пока не собирается.





Как “Гродно Плюс” рассказал инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома Алексей Анискевич, информация о том, что с 1 марта камеры начнут фиксировать отсутствие техосмотра не соответствует действительности. Пока это невозможно технически.